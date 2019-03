Guaidó inicia viagem de regresso à Venezuela

O autoproclamado Presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, iniciou a viagem de regresso depois de uma digressão por vários países da América Latina, mas a questão é saber se vai conseguir entrar.

Juan Guaidó deixou este domingo a cidade de Salinas, no Equador, depois de um encontro com o Presidente Lenin Moreno, no sábado, avança fontes citadas pela agência Reuters.