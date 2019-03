Nulo no Chaves - Santa Clara

Desportivo de Chaves e Santa Clara empataram 0-0, no jogo da 24.ª jornada da I Liga de futebol disputado em Trás-os-Montes.

O Desportivo de Chaves somou o segundo empate consecutivo em casa e o quarto jogo sem vencer, enquanto o Santa Clara interrompeu uma série de dois triunfos seguidos.

Os açorianos continuam no oitavo lugar, com 31 pontos, mais três do que o Rio Ave, que recebe o Sporting de Braga, enquanto os transmontanos ocupam a 17.ª e penúltima posição, com 20.