​Dois feridos ligeiros em embate de barco em gruta no Algarve

Uma embarcação marítimo-turística embateu este domingo numa gruta, na orla marítima do concelho de Lagoa, no Algarve, causando dois feridos ligeiros, disse à agência Lusa o capitão do Porto de Portimão.



A embarcação, com 22 passageiros e quatro tripulantes, embateu na entrada da gruta de Alfanzina, na costa da praia do Carvoeiro, em Lagoa, disse a mesma fonte.

Segundo o capitão do Porto de Portimão, um dos feridos foi levado para o hospital, "por precaução", e a embarcação seguiu para Portimão pelos seus próprios meios.

Este é o segundo acidente com uma embarcação turística registado este fim de semana, no Algarve. No sábado, um barco encalhou na zona da praia da Marina de Portimão. As 36 pessoas que estavam a bordo foram resgatadas, sem ferimentos.