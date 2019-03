França. Lille vence e está tranquilo no segundo posto

O Lille regressou aos triunfos na Liga francesa de futebol, ao vencer em casa o Dijon, por 1-0, num jogo em que Rafael Leão e José Fonte foram titulares, e Rui Fonte entrou na parte final.

Diante de um Dijon de fim de tabela (19.º), o Lille sentiu dificuldades para ultrapassar a defesa contrária, apesar das muitas tentativas do seu melhor marcador, o costa-marfinense Nicolas Pepe (16 golos).

Foi já sem Rafael Leão, o terceiro melhor marcador da equipa (sete golos), substituído por Remy aos 63 minutos, que o Lille chegou ao golo, com Pepe a cruzar da direita e Lautoa a desviar para a própria baliza.

O Lille, que tinha empatado nas duas rondas anteriores, com Estrasburgo e Montpellier, continua confortável no segundo lugar, a 17 pontos do líder Paris Saint-Germain, mas com mais oito do que o Lyon, terceiro.

Hoje, o Lille -- que pode ver o Lyon reduzir a diferença, se vencer o Toulouse -, contou também com o central José Fonte a titular, enquanto o seu irmão Rui entrou aos 86 minutos para o lugar de Pepe.

Nos outros jogos da ronda, em que o Paris Saint-Germain venceu em casa do Caen (2-1), no sábado, o Guingamp, de Pedro Rebocho, continua afundado no 20.º e último lugar, depois de um empate sem golos frente ao Nantes.

O Guingamp salvou-se da derrota quando, aos 90+5 minutos, Rongier falhou uma grande penalidade para os visitantes.

Também hoje, o Nice venceu o Estrasburgo por 1-0, num dia em o Lyon ainda recebe o Toulouse e o Marselha o Saint-Étienne.