Presidente da República destaca "elevada qualidade" do ensino militar em Portugal

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, destacou este domingo a "elevada qualidade" do ensino militar em Portugal, no dia em que presidiu às comemorações do 216.º aniversário do Colégio Militar, que decorreram no centro de Lisboa.

"O ensino militar em Portugal é um ensino de grande qualidade. O Colégio Militar é uma instituição demonstrativa dessa qualidade, não é a única", destacou o também Comandante Supremo das Forças Armadas, em declarações nos jornalistas.

O chefe de Estado salientou que essa qualidade do ensino militar português é também reconhecida internacionalmente, pelos parceiros do país "na Aliança Atlântica, na União Europeia, nas Nações Unidas".

"Quando pensamos nas missões que desempenhamos lá fora, todos admiram e louvam a qualidade do nosso ensino militar", reforçou.

Em concreto sobre as comemorações do aniversário do Colégio Militar, a que assistiram centenas de pessoas entre o Marquês de Pombal e a Avenida da Liberdade, Marcelo Rebelo de Sousa destacou o seu simbolismo.

"Une gerações e gerações, antigos alunos, atuais alunos, que ficam marcados para sempre por uma experiência única, de formação, de educação, de sentido cívico e amor à pátria", salientou.

Questionado se a abertura a alunos do sexo feminino, desde 2013, mudou esta instituição, o Presidente da República disse não ter sido "apóstolo dessa solução", mas reconheceu a capacidade do Colégio Militar de se continuar a afirmar como "grande instituição", depois de integrar o Instituto de Odivelas, até então apenas destinado a ensino feminino.

"Está de parabéns o Colégio Militar porque é hoje o que é com um ensino misto, mantendo a qualidade e com uma capacidade de preparar o futuro excecional", destacou.

As comemorações do 216.º aniversário arrancaram com a apresentação das Forças em Parada ao Presidente da República, no Marquês do Pombal, seguindo-se o tradicional desfile do Batalhão Colegial na Avenida da Liberdade, e terminando com a celebração de uma missa solene na Igreja de S. Domingos.

Às comemorações assistiram também o ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, os chefes dos três ramos das Forças Armadas, bem como Chefe do Estado Maior General das Forças Armadas (CEMFGA), almirante Silva Ribeiro.

Foram centenas os populares que acompanharam as comemorações do Colégio Militar e muitos cantaram o hino nacional em conjunto com os alunos.

Durante o desfile na Avenida da Liberdade, era frequente ouvir-se gritar das laterais "Zacatraz", o grito de saudação dos alunos ou antigos alunos do Colégio Militar.

No final do desfile, Marcelo Rebelo de Sousa percorreu a pé o percurso até à igreja, parando frequentemente para cumprimentar populares, turistas, crianças – algumas delas mascaradas – e tirando com quem lhe pedia as já famosas “selfies”.

De acordo com informação fornecida pelo Exército, o Colégio Militar foi fundado em 03 de março de 1803, pelo então Coronel Teixeira Rebello, no Quartel da Feitoria, em Oeiras.

Em 1814, pela primeira vez, ocupou as instalações do antigo Hospital de Nossa Senhora dos Prazeres, Largo da Luz, em Benfica (Lisboa), local onde se fixou definitivamente em 1873.

O Colégio Militar é um Estabelecimento Militar de Ensino não-superior, inserido na orgânica do Exército, tutelado pelo Ministério da Defesa Nacional, seguindo as diretrizes pedagógicas emanadas pelo Ministério da Educação.

Ministra os cursos do Ensino Básico e Secundário, podendo ser frequentado por filhos de militares e civis, e integra no ano letivo 2018/2019 mais de 700 alunos.