Artistas já trabalham no Manicómio em Lisboa e bem longe dos hospitais

O espaço do projeto Manicómio, em Lisboa, dedicado a artistas com doenças mentais, só é inaugurado no final do mês, mas já há artistas a trabalhar, ao lado de start-ups, trabalhadores independentes e bem longe do hospital.

O espaço está integrado no coworking NOW, no Beato, e a área do projeto está sinalizada com um néon azul onde se lê: "Manicómio/based on a true story" (baseado numa história real, em português). As paredes, para já despidas, irão acolher obras dos artistas que ali trabalham.

No total são dez, escolhidos por Sandro Resende e José Azevedo – responsáveis do projeto e fundadores da Associação de Desenvolvimento Criativo e Artístico P28, que dá aulas de artes plásticas a doentes do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa há cerca de 20 anos – pela qualidade do que fazem, independentemente do historial de doença mental.

Numa visita ao espaço, esta semana, a Lusa encontrou dois deles a trabalhar.

Carlos, de 60 anos, começou há cerca de três a dedicar-se às Artes, no Júlio de Matos, na terapia ocupacional, embora já tivesse "formação em desenho, mas era desenho técnico", fazia "esboços de máquinas".

No Manicómio dedica-se a fazer maquetes. "Vou fazer a maquete de uma casa, mas com conceitos novos, que não têm necessariamente que ser aplicados na prática", revelou.

Além disso, continua a ir ao hospital, onde nunca chegou a estar internado, "para fazer cerâmica", onde está integrado no projeto Rádio Aurora.

Para Sandro Resende e José Azevedo era "muito importante" que as pessoas pudessem "ter um espaço condigno e que não tenha estigmas associados". "Por isso mesmo, o nascimento deste projeto, num espaço novo, fora dos muros hospitalares", afirmou Sandro Resende, em declarações à Lusa, em novembro.

Carlos sente no novo espaço "um ambiente muito mais afastado de todos os problemas que se sentem bastante lá dentro [no hospital] e que acabam por afetar".

"Aqui não, é um ambiente completamente saudável, gosto muito. Apesar de não ter obrigação de horário, todos os meus tempos livres – em que não estou na terapia ocupacional nem na rádio – estou aqui", partilhou.

Até chegar ao Beato ainda faz "algumas horas todos os dias nos transportes". Se ali está, "é mesmo" porque lhe agrada. "Sinto-me perfeitamente à vontade, confortável. Sinto-me mesmo bem. tem sido uma boa oportunidade que tive", confidenciou.