O que fica do clássico?

Foi um dois em um: o Benfica venceu o FC Porto no Dragão (2-1) e roubou-lhe a liderança na I Liga de futebol.

Faltam 10 jornadas para terminar o campeonato, estão 30 pontos em disputa – como bem lembrou o técnico Sérgio Conceição. Já Bruno Lage travou euforias e voltou ao seu lema: “é treino a treino, jogo a jogo”.

Mas, afinal, que conclusões tiramos da partida deste sábado?

Primeiro ponto: Nada está decidido. Há ainda encontros complicados pela frente e um qualquer tropeço pode estar aí ao virar da esquina.

Só o Benfica depende de si. Tem mais dois pontos – que são três – porque, depois de ganharem ao FC Porto em casa e fora, os encarnados têm vantagem em caso de empate entre as duas equipas.

Lage pegou num Benfica descrente, com sete pontos de atraso para o líder, e, agora, cerca dois meses depois, tem dois pontos de avanço. Mais do que isso mostra um futebol que encanta os adeptos: apoiado, ofensivo e com pressão alta na perda da bola. Mais duas notas: aposta ainda mais efetiva no Seixal (Ferro, Florentino, Jota) a juntar a João Félix (que ganhou ainda mais protagonismo na “sua” posição) e Gedson e recuperação de um proscrito de Rui Vitória, que se tornou decisivo (Samaris).

No jogo jogado, ganhou a eficácia (menos remates, mais golos) e a maior entreajuda na altura do aperto (expulsão de Gabriel condicionou os últimos 16 minutos das águias). Os azuis e brancos remataram o triplo, mas marcaram metade.

A juventude encarnada soube superar as adversidades, do atraso na tabela, do público e de um estádio difícil, mas também de um golo sofrido cedo, e teve cabeça fria para ir buscar o resultado, mostrando, afinal, experiência para os grandes momentos, forjada em vários clássicos nas camadas jovens e em muitas partidas da Youth League.

O FC Porto acertou no onze do Benfica e até tirou um coelho da cartola (Adrian Lopez) mas só foi superior quando ficou em vantagem numérica. Por falar nisso, Gabriel estava bem nos equilíbrios do meio-campo mas borrou a pintura com uma expulsão (duplo amarelo consecutivo) que teve tanto de escusada como justa.

Destaque para os dois guarda-redes. O veterano Casillas foi gigante no primeiro tempo ao tirar dois golos ao Benfica (Pizzi e Seferovic apareceram isolados mas não conseguiram bater o espanhol). Já Vlachodimos teve papel decisivo no segundo tempo: primeiro uma defesa “fotogénica” a remate de Felipe e logo a seguir uma defesa “impossível” a tiro de Marega.