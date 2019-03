Hóquei em patins. FC Porto vence Oliveirense

O FC Porto derrotou a Oliveirense por 6-5 no jogo grande da jornada 19 do campeonato nacional de hóquei em patins. Já no sábado, os leões tinham goleado o Turquel.

19ª Jornada

FC Porto 6-5 Oliveirense

Sporting 12-5 Turquel

HC Braga 7-3 Sporting de Tomar

Marinhense 1-3 Benfica

Valongo 2-5 Oeiras

Riba d'Ave 4-4 Juventude de Viana

OC Barcelos 3-1 Paço de Arcos

Classificação

1- Sporting 19 jogos/46 pontos

2- FC Porto 19/46

3- Oliveirense 19/43

4- Benfica 19/38

5- OC Barcelos 19/35

6- HC Braga 19/24

7- Riba d'Ave 19/22

8- Juventude de Viana 19/22

9- Oeiras 19/20

10- Turquel 19/19

11- Valongo 19/18

12- Paço de Arcos 19/17

13- Sporting de Tomar 19/14

14- Marinhense 19/10

Gonçalo Alves (FC Porto) com 31 golos é o melhor marcador, na 2ª posição Lucas Ordonez (Benfica) com 30 tentos.

[atualizado domingo]