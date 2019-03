Andebol. FC Porto ganhou na Luz, Sporting ainda não jogou

O FC Porto continua a liderar o campeonato de andebol. O Sporting é segundo mas tem duas partidas em atraso.

25ª Jornada

Benfica 25-27 FC Porto

Madeira SAD 29-28 Águas Santas

Avanca 36-19 Arsenal

Maia/Ismai 26-25 Fafe

Fermentões 12-32 ABC

Boa Hora - Sporting da Horta (d3mar, 16h00)

Sporting - Belenenses (d3mar 18h00)

Classificação

1- FC Porto 24 jogos/70 pontos

2- Sporting 22/64

3- Benfica 23/63

4- Águas Santas 25/56

5- Madeira SAD 24/56

6- Belenenses 24/53

7- ABC 25/53

8- Maia/Ismai 25/48

9- Avanca 25/47

10- Boa Hora 24/42

11- Sporting da Horta 24/36

12- Fermentões 25/34

13- Fafe 25/33

14- Arsenal 25/25

Pedro Cruz do Águas Santas lidera os melhores marcadores com 203 golos, seguido de Delcio Pina do Maia/Ismai com 151 tentos.