Sérgio Conceição. “Vitamina ideal para o Benfica foi golo surgido do nada"

O treinador do FC Porto considera injusta a derrota e não atira a toalha ao chão. "Faltam 30 pontos".

Análise ao jogo

"Entrámos bem no jogo, fizemos aquilo que estava planeado até ao golo, penso que estivemos bem naquilo que era a nossa dinâmica ofensiva, estando preparados para uma ou outra saída. Depois do golo houve alguma intranquilidade, mesmo quando tínhamos bola queríamos lançar na frente quando o jogo pedia algum controlo. E daí nasce um golo. Entrámos na segunda parte muito fortes e na primeira vez que o Benfica vai à baliza faz o segundo. Sinceramente, se o empate já era mau, a derrota deixa-nos verdadeiramente desiludidos. Na parte final, tentei mudar rapidamente, meter mais algum peso na equipa. Depois da expulsão, meti a defesa a três e subi os laterais, a jogar com o Brahimi por dentro e com o Hector e o Otávio no corredor central. Tivemos oportunidades, uma bola à barra, lances em que noutras circunstâncias fazíamos golos. O normal era não perder este jogo, na minha opinião."

Juventude do Benfica:

"Isso é aquilo que as pessoas querem falar. Não há juventude, há jogos, há jogadores: são competentes, jogam. Eu não vejo as coisas por aí. O importante é realçar que a equipa tentou em todos os momentos não perder o jogo. De forma injusta sofremos o 2-1 porque estávamos por cima. Tentámos de tudo: por fora, por dentro, com cruzamentos, mas hoje na eficácia não estivemos tão bem. Agora o Benfica passou para a frente, não dependemos de nós, mas faltam 30 pontos. O que eu tinha dito era sentido, há muito campeonato a disputar e vamos lutar até ao fim e lutar pelo título."

Reação do Benfica:

"A vitamina ideal foi um golo surgido de nada. Temos a bola no guarda-redes, queríamos lançar rápido inexplicavelmente, perdemos uma bola, uma segunda bola, quisemos jogar outra vez rápido, perdemos duas bolas e há um cruzamento e um golo surgido do nada. Parece que ouvi o treinador do Benfica dizer que o jogo foi parar lhes foi parar à mão e foi, sem que nada tivesse feito para isso. Não vou dizer que não foi perigoso, mas nós tínhamos tudo para manter a vantagem."



Benfica é favorito?

"Não há favoritismo, há 10 jogos, 30 pontos e estamos até aqui ao fim para lutar."

O Benfica venceu 2-1 no Dragão e ultrapassou o FC Porto na liderança do campeonato.