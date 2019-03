Bayern Munique encosta no Borussia Dortmund

O Bayern Munique colou-se ao Borussia Dortmund na liderança do campeonato alemão de futebol, depois de golear fora o Borussia Moenchengladbach, por 5-1, em jogo da 24.ª jornada.

Os hexacampeões alemães chegaram a ter uma diferença de menos nove pontos para o Dortmund, mas a irregularidade do Borussia e os maus resultados recentes - três empates e uma derrota - permitiram a aproximação do rival.

A mais recente derrota foi na sexta-feira à noite, com o Borussia Dortmund a perder por 2-1 em casa do Augsburgo (15.º), uma situação que os bávaros não desaproveitaram e até golearam uma equipa difícil.

A equipa de Moenchengladbach, em terceiro, recebia o campeão, mas os de Munique dominaram em toda a linha, com uma mão cheia de golos: de Javi Martínez, Thomas Muller, Lewandowski (2) e Gnabry.

A vitória do Bayern, que fez entrar Renato Sanches aos 80 minutos, coloca a equipa com os mesmos 54 pontos do Borussia Dortmund, enquanto o Moenchengladbach cai para quarto, por troca com o Leipzig, que venceu nesta ronda em Nuremberga (1-0).

Também hoje na 'Bundesliga', o português Gonçalo Paciência, que entrou nos dez minutos finais, esteve em bom plano, ao dar nos descontos a vitória ao Eintracht Frankfurt diante do Hoffenheim (3-2), no seu golo de estreia na competição.

O avançado, que regressou no final de novembro aos relvados, após uma paragem por lesão no menisco, já tinha marcado um golo em agosto, mas na primeira ronda da Taça da Alemanha, competição em que o Eintracht foi eliminado.