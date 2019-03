Adversário do Benfica na Liga Europa empata

O Dínamo de Zagreb, adversário do Benfica na Liga Europa de futebol, cedeu empate 1-1 no dérbi da capital croata com o Lokomotiv, na 23.ª jornada do campeonato.

O futuro oponente dos encarnados adiantou-se no marcador através do médio espanhol Daniel Olmo, aos 70 minutos, mas o albanês Myrto Uzuni empatou, aos 79.

O resultado não criou grande mossa, uma vez que o Dínamo lidera o campeonato com 14 pontos de vantagem para o Rijeka, segundo classificado.

O Benfica joga a primeira mão quinta-feira em Zagreb e decide a eliminatória na Luz a 14 de março.