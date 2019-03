Lula da Silva deixou a prisão por um dia para ir ao funeral do neto

O antigo Presidente do Brasil Lula da Silva deixou este sábado a prisão para marcar presença no velório do neto Arthur, de sete anos, que morreu de meningite.

“O Arthur foi um menino que sofreu muito bullying na escola, porque era neto do Lula. Por isso, eu tenho um compromisso com você, Arthur, eu vou provar a minha inocência e quando eu for para o céu, eu vou levando o meu diploma de inocente”, afirmou.

Disse que vai provar “quem é ladrão neste país e quem não é”.

“Quem me condenou não pode olhar nos olhos dos netos como eu olhava para você”, declarou.

Lula da Silva garantiu que “vai cuidar da família e de todos nós que vamos ficar aqui”.

O antigo Presidente do Brasil recebeu autorização do tribunal para marcar presença no funeral do neto, depois de recentemente não ter ido ao funeral de um irmão devido a um atraso na decisão.

O líder histórico do Partido dos Trabalhadores foi condenado em dois casos que resultaram da operação Lava Jato de combate a crimes de corrupção.

A 6 de fevereiro deste ano, foi condenado a 12 anos e 11 meses de prisão, no âmbito do caso do sítio de Atibaia. Foi considerado culpado dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.

Lula da Silva já se encontrava a cumprir uma pena de 12 anos e um mês de prisão no caso do triplex de Guarujá.