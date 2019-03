Sp. Braga na final do Mundialito de futebol de praia

O Sporting de Braga goleou os brasileiros do Flamengo, por 4-0, e vai disputar a final do Mundialito de clubes de futebol de praia, no domingo.

Em Moscovo, a equipa bracarense somou a quarta vitória em jogos na competição, três na fase de grupos e hoje na primeira meia-final, frente a um adversário que tinha garantido o segundo lugar no seu grupo, derrotando o Sporting (7-6).

A passagem à final, na qual defrontará o vencedor do jogo entre os russos do Spartak Moscovo e os italianos do Domusbet Catania, foi garantida com golos de Léo Martins, Padilha, Bruno Xavier e Jordan.

Rafael Padilha ainda recebeu a distinção de melhor jogador da primeira meia final.

Também hoje, o Sporting garantiu o quinto lugar no Mundialito, depois de golear os espanhóis do Levante por 9-1, com golos de Jordan (4), Belchior (2), Coimbra (2) e Ricardinho (1).