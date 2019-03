FC Porto avança na Taça EHF de andebol

O FC Porto bateu, em casa, o TTH Holstebro, da Dinamarca, por 32-29, na quarta jornada do grupo C da Taça EHF de andebol, mantendo-se líder só com vitórias, e está quase aos quartos de final.

Depois de, há uma semana, ter vencido fora este mesmo adversário, por 33-31, os portistas somaram agora novo triunfo com uma exibição segura e que teve o seu melhor período na segunda parte.

A equipa dinamarquesa conseguiu ir limitando os danos e chegou ao intervalo a perder pela margem mínima (13-12).

Na segunda parte, o FC Porto entrou melhor e, gradualmente, ganhou vantagem no marcador com um parcial de quatro golos sem resposta, a fazer o resultado saltar de 21-19 para 25-19.