Ténis. Federer é centenário

O tenista Roger Federer conquistou o torneio do Dubai e conquistou o seu 100.º torneio ATP da carreira.

O suíço de 37 anos venceu o jovem grego Stefanos Tsitsipas, de 20 anos, por duplo 6-4 em 1h10 de jogo. Foi a vingança do veterano depois da derrota nos oitavos de final do Grand Slam da Austrália.

O primeiro troféu de Federer no principal escalão do ténis foi em Milão no ano de 2001.

Roger Federer é o segundo tenista da história a chegar aos 100 títulos. O primeiro ainda é o norte-americano Jimmy Connors, que conseguiu 109 títulos.

Este foi o primeiro título do ano do suíço, que conta 20 vitórias em torneios do Grand Slam.



O suíço venceu o ATP 500 do Dubai pela oitava vez na carreira e com esta vitória sobe do sétimo para o quarto lugar do ranking. Já Tsitsipas vai entrar pela primeira vez no top 10.