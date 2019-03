Mais três Paços decisivos para a I Liga

O Paços de Ferreira venceu na receção ao Vitória de Guimarães B, por 4-1, e consolidou a liderança da II Liga de futebol, na abertura da 24.ª jornada, num jogo em que as bolas paradas foram determinantes.

Douglas Tanque, Marco Baixinho e Osei, por duas vezes, marcaram os golos dos castores comandados por Vítor Oliveira.

Pela equipa visitante descontou Edmond Tapsoba.

Com mais este triunfo, o Paços de Ferreira cimentou o primeiro lugar, agora com 55 pontos, 15 de vantagem e mais um jogo relativamente ao terceiro classificado Estoril, fora da zona de acesso à I Liga, enquanto o Vitória de Guimarães B mantém 23 e pode terminar a jornada no último lugar.

Mafra e Arouca empataram 1-1 com a equipa da casa a marcar já perto do apito final.



Willian marcou primeiro para o Arouca, logo aos cinco minutos, e Harramiz, aos 88, fez o empate para o Mafra.



Com este resultado, o Mafra, com 34 pontos, leva já cinco jogos sem ganhar na competição e a última vitória foi ainda com Filipe Martins, treinador que saiu para orientar o Feirense, da I Liga. Já o Arouca, que soma agora 31 pontos, viu interrompida uma série de quatro vitórias consecutivas.



Entretanto, um golo de penálti de André Ribeiro deu uma sofrida vitória ao Sporting de Braga B sobre a Oliveirense, por 1-0, que lhe permite sair do último lugar. da II Liga

No primeiro jogo em casa do novo técnico, Rui Santos, o triunfo dos minhotos interrompe a série negativa de três derrotas consecutivas que os conduziram ao último lugar, posição que vai passar agora a ser ocupada pelo Vitória de Guimarães B.

A Oliveirense vinha de quatro vitórias e um empate nas últimas cinco jornadas e pode queixar-se de si própria, porque desperdiçou algumas boas situações para marcar, sobretudo no primeiro tempo.

Ainda este sábado há um Académica - Penafiel.

[atualizado às 17h35]