Três apuramentos e duas eliminações nos Europeus de pista coberta

Carlos Nascimento, Ancuian Lopes e Lorene Bazolo qualificaram-se para as meias-finais dos 60 metros nos Europeus de atletismo em pista coberta, que estão a decorrer em Glasgow, na Escócia.

Os três atletas do Sporting terminaram todos em terceiro lugar nas respetivas séries de qualificação.

Carlos Nascimento fez 6,72 segundos na quinta série e na quarta Ancuian Lopes fez 6,74 segundos.

Por sua vez, em femininos, Lorene Bazolo fez 7,33 segundos na sexta série dos 60 metros.

As meias-finais femininas começam às 18h50 e só passam à final, marcada para as 20h35, as duas primeiras de cada uma das três séries e os dois melhores tempos.

Já as meias-finais masculinas começam às 19h20 horas e avançam para a final, marcada para as 20h50, os dois primeiros de cada série e os dois melhores tempos seguintes.

Menos sorte teve Rasul Dabó nos 60 metros barreiras. O atleta português terminou a sua série na sexta posição com 8,03 segundos.

Olímpia Barbosa, que se estreava na seleção nacional, também foi eliminada na primeira ronda da prova dos 60 metros barreiras ao fazer 8,40 segundos, 26.º e antepenúltimo tempo.