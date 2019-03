Rio Ave espera aproveitar o mau momento do Sp. Braga

O treinador do Rio Ave, Daniel Ramos, espera tirar "algum proveito" da série negativa do Sporting de Braga, no domingo, em jogo da 24.ª jornada da I Liga de futebol.

Na antevisão à receção aos bracarenses, terceiros classificados com 49 pontos, o técnico dos vila-condenses assumiu a ambição de capitalizar a instabilidade do adversário que não vence há três jogos, ressalvando que "jogar contra uma boa equipa como é o Sporting de Braga traz sempre dificuldades".

"É sempre preferível apanhar as equipas quando não estão com ciclos muito positivos, e não estão com a confiança tão evidente. Porque, quando surgem as derrotas, há sempre dúvidas, insatisfação e menos crença. Podemos tirar algum proveito dessa situação do Braga", partilhou Daniel Ramos.

O treinador do Rio Ave também reconheceu que a sua equipa não passa um bom momento em termos de resultados, sobretudo nos jogos em casa, onde não há ganha há oito jornadas, confessando que tal "gera incómodo".

"É evidente que tem um peso natural, mas queremos rapidamente regressar às vitórias em casa. Temos falado sobre isso, tentando perceber os porquês. Não escondo que gera algum incómodo, mas em casa ou fora temos é de fazer pontos, melhorar os nossos processos e sobretudo a eficácia, porque a equipa tem dados boas respostas e criado oportunidades", analisou o técnico.

Nesta toada de ciclos menos positivo de ambos conjuntos, Daniel Ramos antecipou para este domingo "um jogo forte e intenso, com duas equipas a quererem ganhar, com o Rio Ave a tentar mandar, sabendo que o Braga também o vai querer fazer".

"Sei que é um adversário que gosta de dominar, estamos preparados para isso, já os defrontei várias vezes e sei o que teremos pela frente", completou o treinador.

A época irregular do Rio Ave atirou a equipa para as posições do meio da tabela -- ocupa o nono lugar com 28 pontos --, já longe do objetivo europeu que o clube sempre traça, e ainda não a salvo da despromoção.

"Temos de ser realistas e perceber que a distância para o quinto lugar é grande e, por agora, não se justifica falar nisso. É preciso fazer pontos para subir na tabela e, de forma natural, distanciar das equipas que estão mais em baixo", assumiu Daniel Ramos.

O treinador não poderá contar com os castigados Filipe Augusto e Diego Lopes, além dos lesionados Gelson Dala, Joca e Nuno Santos.

Rio Ave e Sporting de Braga defrontam-se no domingo, em Vila do Conde, a partir das 17h00.