Bombeiros tentam localizar desaparecido em incêndio no centro do Porto

O incêndio que deflagrou na madrugada deste sábado num prédio no centro do Porto está "em fase de rescaldo", decorrendo buscas para tentar localizar o homem de 55 anos que estará desaparecido, disse à Lusa fonte dos Bombeiros Sapadores.

Segundo a fonte, o alerta para o incêndio no prédio de quatro andares na rua Alexandre Braga foi dado às 04h39, tendo sido transportados ao hospital cinco feridos ligeiros, por inalação de fumo. Quatro das vítimas foram encaminhadas para o Hospital de Santo António, no Porto, e outra, uma mulher grávida, para a maternidade.

Um homem de 55 anos, que se encontraria no edifício na altura do incêndio, foi apontado por moradores como estando desaparecido, encontrando-se os meios de socorro a tentar localizá-lo entre os escombros, já que alguns andares do prédio, já antigo, colapsaram.

De acordo com a fonte, foram mobilizados para o local perto de 40 homens e 11 viaturas dos Bombeiros Sapadores do Porto, auxiliados pelos Bombeiros Voluntários Portuenses, assim como a Proteção Civil, a PSP e a Polícia Municipal.