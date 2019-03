Bombeiros encontram corpo em incêndio no centro do Porto

Um morto e cinco feridos ligeiros é o mais recente balanço do incêndio que este sábado destruiu um prédio no centro do Porto.

A vítima mortal é um homem, de 55 anos, que foi encontrado pelos bombeiros nas águas furtadas do edifício após várias horas de buscas, avança o comandante Carlos Marques, dos Sapadores do Porto.

“Após várias horas de buscas finalmente encontrámos o corpo nas águas furtadas, numa zona de difícil acesso que que não tinha ruído”, afirma o comandante Carlos Marques.



o alerta para o incêndio no prédio de quatro andares na rua Alexandre Braga foi dado às 04h39, tendo sido transportados ao hospital cinco feridos ligeiros, por inalação de fumo.

Quatro das vítimas foram encaminhadas para o Hospital de Santo António, no Porto, e outra, uma mulher grávida, para a maternidade.



Alguns andares do prédio, já antigo, colapsaram na sequência do incêndio, cujas causas ainda não são conhecidas.



Foram mobilizados para o local perto de 40 homens e 11 viaturas dos Bombeiros Sapadores do Porto, auxiliados pelos Bombeiros Voluntários Portuenses, assim como a Proteção Civil, a PSP e a Polícia Municipal.



