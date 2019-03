Jovens de Vila Real cantam “ao ritmo da Maria”

“Ao ritmo da Maria” é o lema do Festival Diocesano da Canção Juvenil de Vila Real, marcado para este sábado, à noite, no Teatro de Vila Real. Em competição estão oito canções, com música e letra inéditas, de grupos de jovens de várias comunidades da diocese de Vila Real.

“Alguns grupos formaram-se para concorrer ao festival, outros foram reativados”, revela o diretor do Departamento da Pastoral Juvenil, Vocacional e Universitária de Vila Real, padre João Curralejo. O responsável da pastoral juvenil destaca o “ambiente bonito de convívio e de comunhão que se está a criar entre os jovens” e aponta como objetivos da iniciativa o “possibilitar um encontro dos jovens e incentivar a criação poético-musical, como expressão da fé cristã”.

O evento é também “um momento privilegiado para que os jovens estabeleçam laços, partilhem a fé e mostrem à sociedade os seus valores. A música pode ser um bom instrumento de evangelização”, acrescenta o sacerdote.

O festival da canção juvenil conclui “um percurso de três anos em que os jovens tiveram oportunidade de caminhar ao ritmo de Maria e com ela aprender a viver na fé”. “Foi um percurso proposto pelo Papa Francisco aos jovens de todo o mundo, um caminho com Maria, e foi, sem dúvida, um tempo de crescimento a nível pessoal e em grupo”, explica à Renascença o padre João Curralejo.

Experiências e vivências, algumas transpostas para canções, que desfilarão e se farão ouvir durante o festival da canção juvenil.

A canção vencedora vai representar a Diocese de Vila Real no Festival Nacional da Canção Mensagem 2019, promovido pelo Departamento Nacional da Pastoral Juvenil, nesta edição, inserido no ‘Fátima Jovem’, dia 4 de maio de 2019.

Está previsto um prémio de participação para todas as canções e menções especiais para o primeiro, segundo e terceiro classificados, para a melhor mensagem, melhor claque ou interação com o público.

A abrir o festival estará o jovem cantor Pedro Melo e a encerrar os DABAR, banda de música cristã da Diocese de Vila Real, que lançou recentemente o seu segundo cd – Perfume de Deus.