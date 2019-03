Jorge Sousa no FC Porto – Benfica

Jorge Sousa vai ser o árbitro do jogo grande da 24ª jornada, que opõe o FC Porto ao Benfica, no estádio do Dragão.

O árbitro da Associação de Futebol do Porto será assistido por Nuno Manso e Ricardo Santos, com Hugo Miguel a quarto árbitro e Tiago Martins no Videoárbitro.

Jorge Sousa apitou recentemente um jogo do FC Porto, em Moreira de Cónegos, que terminou com um empate a um golo.

O FC Porto – Benfica, que se disputa esta noite a partir das 20h30, é o jogo grande desta jornada e pode até, em caso de vitória dos visitantes, levar a uma troca na liderança da tabela. Caso o FC Porto vença consolida a sua vantagem.

Os encarnados estão em segundo lugar, a apenas um ponto de Futebol Clube do Porto.

Este sábado disputam-se ainda outros dois jogos. Às 15h30 o Nacional recebe o Tondela e às 18h o Moreirense recebe o Vitória Futebol Clube, de Setúbal. Os árbitros para esses jogos são Hélder Malheiro e João Malheiro Pinto, respetivamente.