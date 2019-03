“O desafio da santidade no mundo atual” marca a Semana de Estudos sobre a Vida Consagrada

A 34ª Semana de Estudos sobre a Vida Consagrada arranca este sábado à tarde em Fátima.

Trata-se de uma iniciativa organizada pela Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal e vão ser quatro dias para debater este tema que suscita várias abordagens.

Os participantes “serão desafiados a refletir e a aprofundar os desafios da santidade no mundo atual, através de várias temáticas que ajudam, com certeza, a reconhecer a santidade nos vários âmbitos da nossa vida, desde a cultura aos documentos da Igreja, à palavra de Deus, passando também por aquilo que é o nosso dia-a-dia, da vida da missão que temos, reconhecer também que a santidade tem várias características, que a santidade não está feita, mas é um dom de Deus e que, pelo menos a nós, é pedido que que vivamos e que a vivamos ao jeito de Jesus Cristo”.

Uma das questões que se coloca é como se pode ser santo numa altura em que há tantos chamamentos e tantos apelos.

A Irmã Graça Guedes, uma das organizadoras do encontro, admite que “se pode ser santo, independentemente dos apelos de nosso mundo que são muitos. Mas a santidade não se opõe aos vários chamamentos do mundo. A santidade é um apelo muito concreto, é um desafio que nos é proposto a quem quer caminhar de acordo com o Evangelho, de acordo com a sua opção de vida. E é essencialmente nós percebermos que ao sermos consagrados temos um caminho diferente, que não é propriamente um caminho fácil, mas é de uma opção do dia-a-dia, em que nos vamos identificando com o Evangelho, com aquilo que são as nossas características como consagrados. Estamos, assim, numa atitude de acolher os dons que Deus nos dá e os colocar ao serviço dos irmãos”.

Quanto às características da santidade, a também vice-presidente da Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal dá como exemplos “o acolhimento, o amor ao próximo, a abertura, o fazer bem a quem precisa. O ir para além daquilo que é o meramente humano, viver com fé, com esperança e com caridade o seu dia-a-dia, sempre neste sentido de estarmos a viver o Evangelho e também, seguirmos o Mestre, que é Ele aquele que nos chama e que nos impele a optar pela vida consagrada”.

A conferência de abertura desta semana está a cargo de D. José Tolentino Mendonça. Nas outras conferências participam, entre outros, Borges de Pinho, Margarida Neto, Eduardo Duque e padre António Valério.

O encerramento está a cargo de D. António Couto, o bispo de Lamego que irá também presidir à Eucaristia na Basílica da Santíssima Trindade, em Fátima.