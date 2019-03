SIGA EM DIRETO

Benfica toma o Dragão e leva a liderança do campeonato

02 mar, 2019 - 18:00 • Inês Braga Sampaio

FC Porto 1-2 Benfica. Antes de Bruno Lage, o Benfica chegou a estar a sete pontos do FC Porto. Agora, está dois pontos à frente, fruto de uma vitória muito sofrida no reduto do rival, a jogar a reta final com 10 unidades, que pode ser determinante para o destino da corrida pelo título. João Félix anulou o golo de Adrián e Rafa consumou a reviravolta do Benfica, que é o novo líder do campeonato. Recorde os melhores momentos em rr.sapo.pt e veja os golos.