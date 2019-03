Coates convocado para a China Cup

O jogador do Sporting Sebastián Coates integra a lista de convocados da seleção do Uruguai que vai disputar o torneio particular China Cup, anunciou a Federação Uruguaia de Futebol (AUF).

O defesa leonino, de 28 anos, que contabiliza 33 internacionalizações, é um dos 27 eleitos pelo selecionador Óscar Tabárez para a prova que terá lugar entre 21 e 25 de março, em Nanning, na China.

A lista do conjunto uruguaio, que venceu a edição de 2018 da 'China Cup', será reduzida de 27 para 23 futebolistas poucos dias antes da viagem para aquele país asiático.

Além de Coates e dos 'imprescindíveis' Luís Suárez, Edinson Cavani ou Diego Godín, Óscar Tabárez chamou o avançado Jonathan Rodríguez, que representou o Benfica entre 2014 e 2016, e que agora atua nos mexicanos do Cruz Azul.

O Uruguai defronta o Uzbequistão no dia 22 de março, enquanto China e Tailândia disputam a outra meia-final, na véspera.

A final e o jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares realizam-se no dia 25 de março.