Gaia tem meio milhão de euros para arrendamento e centro de Alzheimer

A Câmara de Gaia discute segunda-feira, em reunião camarária, propostas que totalizam perto de meio milhão de euros para apoio ao arrendamento e a construção de um centro dedicado ao Alzheimer.

Para ampliar o apoio ao arrendamento a mais agregados familiares em 2019, o executivo socialista vai propor um reforço de verba no valor de 180 mil euros.

"Solicito um reforço de verba destinada a esta rubrica, propondo-se a dotação da mesma para o ano 2019 de 180 mil euros, valor que permite a renovação de 77 apoios e o alargamento do mesmo a outras famílias", refere o documento que tem a dupla função de servir de balanço sobre o programa de arrendamento da Câmara de Gaia em 2018 e lançar as características desta iniciativa no presente ano.

No mesmo documento, lê-se ainda que os serviços estão a finalizar uma proposta de alteração ao Regulamento Municipal 'Gaia+Inclusiva', sendo objetivo, está descrito, "permitir outro enquadramento para estes apoios para os próximos anos, nomeadamente quanto ao período de atribuição dos mesmos".

Na reunião camarária descentralizada, agendada para segunda-feira na Junta de Freguesia de Oliveira do Douro, também será analisado um acordo de colaboração a assinar com a Liga dos Amigos do Centro de Saúde Soares dos Reis (LACSSR) para a construção de um centro dedicado ao Alzheimer.

Em causa está a criação de um Centro de Dia com atividades de estimulação cognitivas e respostas integradas, conforme está descrito na proposta.

A LACSSR é uma instituição que presta apoio a idosos e dependentes com o objetivo de contribuir para a melhoria da saúde destes e da sua qualidade de vida.

Com este acordo, o Município de Gaia, distrito do Porto, compromete-se a apoiar o projeto ligado ao Alzheimer com uma verba de 246 mil euros.