Benfica SAD aumenta lucros

O Benfica teve um lucro superior a 14 milhões de euros no primeiro semestre de 2018/19. Os resultados constam do relatório e contas que a SAD encarnada enviou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Já o resultado operacional baixou, mas segundo os encarnados esta descida se ficou a dever a uma "diminuição das alienações de direitos de atletas, consequência da política de retenção dos principais jogadores".

Os rendimentos operacionais sem transações de direitos de atleta ascendem a 103,1 milhões de euros. Trata-se de um crescimento de 59,6% justificado pelo aumento dos prémios distribuídos pela UEFA na Liga dos Campeões.

Por sua vez, o passivo consolidado da SAD, decresceu 30,7 milhões de euros - para 367,6 milhões -, o que representa uma diminuição de 7,7%.

Entretanto, o documento confirma que Caio Lucas, de 24 anos, é mesmo jogador do Benfica. O jogador esteve em Portugal a realizar testes médicos, mas não chegou a ser apresentado oficialmente.

Já a renovação de Salvio custou 2,9 milhões de euros, “encargos com serviços de intermediação e o prémio de assinatura".

No relatório e contas são ainda confirmados os valores das opções de compra de Bruno Varela (6 milhões de euros) e Lema (2,6 milhões de euros).

