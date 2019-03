Pinto da Costa. “Falamos ontem a noite e assinamos hoje"

O presidente do FC Porto garante que o processo de renovação de Sérgio Conceição foi fácil e resolveu-se em 24 horas.

"O nosso presente absorve-nos as 24 horas por dia, mas faz parte desse trabalho preparar o futuro. E o futuro do FC Porto tem que ser igual ao passado recente. E o passado recente de vitórias começou exatamente neste local, quando há um ano e poucos meses apresentei aqui o Sérgio Conceição como treinador. Hoje tenho muita alegria e um grande orgulho em vos poder dizer que o Sérgio renovou mais um ano. Portanto, além deste terá para já mais dois anos como treinador do FC Porto. Falamos ontem a noite e assinamos hoje”, disse Pinto da Costa.

O líder dos dragões revela a conversa que teve com o técnico e o que lhe pediu para o futuro. "Pedi que seja ele mesmo. Que não altere a sua maneira de ser, o seu caráter, a sua forma de trabalhar. O resto virá por acréscimo".

Segundo Pinto da Costa, a renovação com Sérgio Conceição nada tem a ver com o clássico com o Benfica deste sábado. "Calhou amanhã ser o Benfica o adversário. Se fosse outro qualquer, faríamos na mesma. Entendemos que este era o momento de conversar e conversámos".

Sérgio Conceição passa a ter contrato até 2021 com os azuis e brancos.