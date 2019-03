Espanha quer proteger cidadãos britânicos em caso de "no-deal"

Durante algum tempo o Brexit não caiu no goto dos espanhóis. E o primeiro-ministro Pedro Sánchez chegou mesmo a ameaçar, em novembro, bloquear o acordo para a saída do Reino Unido da UE.

Em causa estava um assunto (historicamente) sensível entre os dois países: Gibraltar. Com a devida autorização de Bruxelas, os dois Governos, espanhol e britânico, negociaram, bilateralmente, quatro memorandos de entendimento, bem como um tratado fiscal sobre o enclave sob administração britânica que Espanha considera um paraíso fiscal. Salvaguardados os interesses espanhóis, Sánchez recuou na ameaça.

Mas isto foi em novembro. Esta quinta-feira, e quando restam somente 28 dias para o Brexit, Espanha, à semelhança do que já haviam garantido, por exemplo, a Alemanha e a França, anunciou que terá uma série de medidas para proteger os cidadãos britânicos que residem no país.

Isto, prevendo, claro está, uma das possibilidades em cima da mesa: a reprovação no Parlamento britânico do acordo “remendado” que a primeira-ministra Theresa May trouxer de Bruxelas e consequente “no-deal”, ou seja, uma saída sem acordo – quer seja já, a 29, quer seja solicitada a extensão do Artigo 50 e adiamento desta saída desordenada (e de consequências imprevisíveis, mas sempre nefastas para as economias britânica e europeia) até meados de junho/julho.

Sánchez, apesar de na quarta-feira ter admito que "prolongar a incerteza”, com uma extensão dos prazos, não é uma alternativa “razoável nem desejável", parece agora preparado para fazer face ao “divórcio” abrupto.

Quanto às medidas de proteção dos britânicos em Espanha, tais dizem respeito, desde logo, à emissão de novas autorizações de residência, mas, igualmente, à garantia do acesso gratuito aos cuidados de saúde e à segurança social.

Em Espanha vivem hoje cerca de 400 mil cidadãos britânicos. Contudo, no Reino Unido vivem igualmente espanhóis: 150 mil.

Para que estas medidas cheguem ao Parlamento espanhol e lá venham a ser aprovadas, será preciso também que a primeira-ministra e o Parlamento britânicos se comprometam a “devolver” as garantias espanholas. O que não será um problema: a primeira-ministra Theresa May já garantiu anteriormente que os direitos dos cidadãos da UE no Reino Unido em caso de um Brexit sem acordo estão salvaguardados.

Importante é referir também que as medidas têm um prazo de 21 meses após o Brexit, com ou sem acordo.