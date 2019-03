Sérgio Conceição renova com o FC Porto em véspera de clássico

Sérgio Conceição e o FC Porto chegaram a acordo para a renovação de contrato até 2021, anunciou Pinto da Conta esta sexta-feira em conferência de imprensa no Estádio do Dragão.

"Faz parte do nosso dia-a-dia preparar o futuro, que tem de ser igual ao passado recente de vitórias, que começou exatamente neste local quando apresentei o nosso Sérgio Conceição como treinador. Com muita alegria e orgulho anuncio a renovação por mais um ano, até 2021", começou por dizer o presidente do FC Porto.

Conceição agradeceu a confiança da direção do clube e fez um balanço do período à frente da equipa principal dos dragões: "Estou muito feliz pela confiança que o FC Porto deposita em mim. Estou perto de completar dois anos como treinador, foi um percurso muito exigente, mas muito feliz e apaixonado. É uma honra enorme poder prolongar o meu contrato. Ficarei até quando o presidente desejar".

O treinador dos dragões reforça o objetivo de voltar a conquistar o título, o principal objetivo do FC Porto, e diz estar muito feliz no clube: "Esperamos sempre alcançar sucesso para o FC Porto. O objetivo princiupal é o título de campeão, e por isso é que temos de despachar esta conferência porque amanhã jogamos contra o Benfica".

"É uma cadeira em que me sinto muito confortável. Cheguei aqui com 15 anos de idade e tive um percurso fantástico, formaram-me como jogador e como ser humano", adicionou.

O técnico portista tinha renovado contrato em maio de 2018, até 2020, depois de se ter sagrado campeão nacional na sua primeira temporada no FC Porto, colocando um ponto final em quatro temporadas sem vencer qualquer título. Para além do campeonato, Conceição conquistou também a Supertaça, em agosto, frente ao Desportivo das Aves.



Antigo jogador dos dragões, Conceição assumiu o comando da equipa na época 2017/18 e, desde então, soma 70 vitórias, 14 empates e apenas nove derrotas em 93 jogos à frente do clube portista.

A renovação de Sérgio Conceição surge na véspera do clássico frente ao Benfica, no Estádio do Dragão, jogo marcado para este sábado às 20h30, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.



