Fenprof aceita que se promulgue proposta para reposição do tempo de serviço

Do mal o menos, o líder da Fenprof já prefere a promulgação a um veto presidencial ao diploma do Governo sobre a reposição do tempo de serviço dos professores.

Na quinta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa deu indicações de que poderia promulgar o diploma, quando perguntou a professores que o interrogaram, à margem de um evento em Sagres, se não era preferivel recuperar algum tempo em vez de nada.

Ouvido esta tarde pela Renascença, Mário Nogueira considera que o Presidente da República deveria solicitar a constitucionalidade da proposta. A Fenprof acredita que o diploma está ferido de inconstitucionalidade, porque levará professores com menos tempo a ultrapassar outros mais antigos.

Não obstante, Mário Nogueira diz que caso seja constitucional o Presidente deve promulgar o diploma.

“Se não for inconstitucional, neste momento em que nós já não temos qualquer tipo de confiança em chegar onde quer que seja com o Governo, parece-nos que o preferível não é o veto, mas a promulgação”, diz

O líder sindical justifica-se dizendo que lhe parece que “para que este problema seja resolvido nesta legislatura, só mesmo através de uma iniciativa legislativa dos partidos no Parlamento.”

Mário Nogueira também critica o anúncio do Governo de subir mais de quatro mil professores para os 5.º e 7.º escalões. A Fenprof diz que a maior parte dos professores continua retida, e essa lista aumentou, relativamente ao ano passado, mais de 300%.