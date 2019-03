Moreirense

Ivo Vieira e os rumores da impossibilidade de disputar a Liga Europa. "É uma questão para a SAD"

01 mar, 2019 - 17:51 • Redação

Treinador do Moreirense reagiu aos rumores da falta de inscrição do clube nas provas da UEFA, o que impossibilitaria a equipa de disputar a Liga Europa na próxima época, caso termine o campeonato no quinto posto.