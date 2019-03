Confira os convocados do Benfica para o clássico

O Benfica revelou a lista de 20 jogadores convocados para o clássico frente ao FC Porto, sábado às 20h30 no Estádio do Dragão.

A lista não apresenta grandes surpresas, e confirma as ausências dos cinco lesionados: Salvio, com uma lesão tendinosa o bicípete femoral à direita, Conti, com um traumatismo no pé direito, Jardel, com uma lesão muscular na coxa direita, Fejsa, com um traumatismo no pé esquerdo, e Tyronne Ebuehi, que recupera após cirurgia no joelho.

Yuri Ribeiro, Krovinovic e Taarabt ficaram de fora por opção técnica.

O FC Porto não divulga os convocados. Os campeões nacionais discutem com o rival a liderança do campeonato no sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão. O FC Porto-Benfica tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Confira os escolhidos:

Guarda-redes: Odysseas, Svilar e Zlobin;

Defesas: André Almeida, Ferro, Corchia, Rúben Dias e Grimaldo;

Médios: Zivkovic, Pizzi, Gedson, Florentino, Gabriel, Cervi, Samaris e Rafa;

Avançados: Seferovic, João Félix, Jonas e Jota.