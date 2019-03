Sporting perde com o Flamengo e está fora do Mundialito de Clubes

A equipa de futebol de praia do Sporting foi eliminada, esta sexta-feira, da fase de grupos do Mundialito de Clubes, disputado no Megasport Arena, em Moscovo, na Rússia.

Na partida decisiva frente ao Flamengo, e a depender só de si, os leões perderam por 6-3 com o clube brasileiro.

Com este resultado, o Sporting manteve os dois pontos e termina a fase de grupos em terceiro lugar, fora de um lugar de qualificação para a meia-final. O Spartak de Moscovo, que bateu o Sporting por 4-3, venceu o grupo com nove pontos, enquanto que o Flamengo, com seis pontos, também seguiu em frente.

O Braga é a outra equipa portuguesa em prova e entra em campo às 17h30, frente ao Lokomotiv de Moscovo. A equipa minhota lidera o grupo e depende só de si para garantir um lugar na meia-final da prova.