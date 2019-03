Vai no carro e quer ouvir um programa da Renascença que já passou? Agora já pode

É o primeiro grupo português de rádio a conseguir esta inovação. A partir de agora, já pode viajar de carro enquanto ouve, através do Apple Car Play e Android Auto, programas antigos da Renascença, RFM e Mega Hits.



Tudo passa pelo seu smartphone e pelo carro. Se tiver um telefone com sistema operativo Android tem de instalar o Android Auto. Já se tiver um iPhone é só instalar o Apple CarPlay. Depois, ao entrar no seu veículo (se for dotado do sistema operativo necessário), o carro faz um emparelhamento com o seu telefone e passa a ter no ecrã do carro as opções disponíveis nesta aplicação.

Outra coisa que é preciso é ter instalada a aplicação de pelo menos uma das rádios do Grupo Renascença Multimédia. Esta é a porta de entrada para os conteúdos não de uma rádio, mas de três estações de rádio.

Por exemplo, se tiver instalada a nova aplicação da Renascença (disponível desde agosto de 2018), pode ouvir, além da emissão em direto, todos os podcasts disponíveis, como o Extremamente Desagradável, de Joana Marques, ou a informação desportiva Bola Branca. Para além disso, pode também, sem ter de instalar mais nada nem sair da aplicação, ouvir o podcast do Nilton no "Café da Manhã", por exemplo.

A tecnologia que o permite tem de vir já incorporada no carro, o que é cada vez mais frequente, sobretudo nos veículos com matrícula a partir do ano de 2017.

De acordo com uma consultora de mercado, cerca de 50% dos carros vendidos, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, no primeiro trimestre de 2018, já estão equipados com estes sistemas operativos. Pode consultar aqui ou aqui a lista de marcas e modelos que já chegaram ao século XXI.

De acordo com o mais recente estudo Bareme Rádio, da Marktest, mais de 70% das pessoas que ouvem rádio fazem-no carro. Já a escuta de rádio através do telemóvel fica-se pelos 15,7%, um valor que sobe para os 27,9% se olharmos para os ouvintes com idades entre os 15 e os 24 anos.

A aplicação da Renascença está disponível para Android e iOS. Se ainda não tem, aproveite para instalá-la agora no seu smartphone.



