Francisco Belo na final do lançamento do peso, Arnaudov eliminado

Francisco Belo qualificou-se, esta sexta-feira, para a final do lançamento do peso do Europeu de Atletismo de pista coberta, em Glasgow. O outro português em prova, Tsanko Arnaudov, ficou de fora da final.

Belo garantiu a presença na final com o oitavo e último lugar de acesso à final, com a marca de 20.31 metros, depois de ter lançado a 19,93 metros na primeira tentativa.

Tsanko Arnaudov, recordista português, não conseguiu repetir a presença na final conseguida em 2017. O luso atirou a 19,86 metros, terminando a qualificação no 12º lugar.

A final está marcada ainda para esta sexta-feira, às 20h35.