Tragédia em Brumadinho. Mineira Vale pode ter de pagar multa de €5,8 mil milhões

As autoridades que gerem o setor mineiro no Brasil deram início ao inquérito à Vale SA, empresa responsável pela gestão da barragem do Brumadinho que é suspeita de ter ocultado falhas nos procedimentos de segurança daquele dique em Minas Gerais, cujo colapso provocou pelo menos 186 mortos a 25 de janeiro deste ano, a juntar às 122 pessoas que continuam desaparecidas desde o acidente, de acordo com o balanço mais recente.

Numa entrevista publicada esta sexta-feira, o secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia, Alexandre Vidigal de Oliveira, disse que ordenou uma investigação às suspeitas de conluio da empresa com responsáveis pelas auditorias à barragem, com o intuito de enganar as autoridades supervisoras quanto aos riscos de acidente na barragem de contenção de resíduos da exploração mineira.

“A lei é clara em punir a pessoa jurídica se [for apurado que] houve atuação para dificultar a fiscalização do governo” disse Oliveira, também juiz de direito. “Pedi a abertura desse processo e agora a agência tem 180 dias para fazer a investigação" e apresentar as suas conclusões.

Se a empresa for declarada culpada, enfrenta uma multa máxima de 20% das receitas líquidas obtidas em 2018, o que, com base em cálculos provisórios, fará com que a penalização ascenda aos 25 mil milhões de reais (cerca de 5,8 mil milhões de euros). O valor está bastante acima do limite de 3 mil reais de multa prevista no código mineiro do Brasil, aponta a Bloomberg.

Entre setembro de 2017 e setembro de 2018, as receitas líquidas da Vale, maior exploradora de minério de ferro do mundo, ascenderam aos 127 mil milhões de reais (mais de 29 mil milhões de euros). Confrontada pelos jornalistas com as declarações do governante, a mineira sediada no Rio de Janeiro recusou comentários.

Esta semana, o Senado brasileiro aprovou um projeto-lei para aumentar as penas previstas em caso de acidentes com barragens de contenção de resíduos mineiros. Ainda à espera da aprovação da câmara baixa do Congresso, a proposta de lei prevê um teto máximo de 10 mil milhões de reais (2,32 mil milhões de euros).

Ainda de acordo com Vidigal de Oliveira, no rescaldo da tragédia de Brumadinho o Governo aumentou de 14 para 32 o número de inspetores responsáveis por auditorias às barragens do país e definiu 2021 como prazo para proibir totalmente minas a montante de rios.

O executivo de Jair Bolsonaro está ainda, de acordo com a mesma fonte, a estudar a possibilidade de alterar o atual sistema de autorregulação no setor mineiro, sob o qual as empresas contratam auditores independentes para avaliarem se as suas barragens são seguras com base nos dados fornecidas por essas mesmas empresas.

“É um sistema que foi desenhado para dar errado,” defende o responsável do Ministério. “Estamos a estudar a melhor forma de mudar o sistema, o Brasil não pode continuar a ser um país do improviso.”