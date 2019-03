Patrícia Mamona e Susana Costa na final do triplo salto

As atletas portuguesas Susana Costa e Patrícia Mamona qualificaram-se, esta sexta-feira, para a final do triplo salto do Campeonato Europeu de Atletismo em pista coberta, que decorre em Glasgow, na Escócia.

Susana Costa qualificou-se no primeiro salto, com a marca de 14,28 metros, a cima da marca dos 14,20 metros de qualificação direta. Patrícia Mamona teve mais dificuldade para se qualificar. A campeã europeia em título, apurou-se no último salto, com a marca de 14,11 metros, depois de ter feito um nulo e 13,86 metros.

Após garantirem a qualificação, Susana Costa mostrou-se satisfeita e surpreendida com a marca: "Não esperava a qualificação logo no primeiro salto, mas sei que estou bem. Esta é uma marca que eu já esperava há algum tempo".

Patrícia Mamona confessa ter acusado a pressão, mas satisfeita com o objetivo cumprido: "Primeiro objetivo conseguido, foi no último salto. O nulo foi por muito pouco e acusei um pouco a pressão. Tentei marcar, foi o que fiz no segundo, mas não estava segura, e no último foi mesmo seguir mais rápido, apesar de ter medo de fazer nulo e mal toquei na tábua".