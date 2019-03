Bruno de Carvalho vai recorrer da expulsão de sócio, garante irmã

Alexandra Carvalho, irmão de Bruno de Carvalho, admite que o antigo presidente do Sporting vai recorrer da decisão do Conselho Fiscal e Disciplinar leonino de expulsar Bruno de Carvalho da condição de sócio. A irmã do antigo dirigente dos leões recorreu às redes sociais para repudiar a decisão:

"Bruno de Carvalho vai recorrer da prepotente expulsão e os sócios vão mobilizar-se para serem ouvidos e para ser possível recuperar o carisma, garra e vibração ao nosso Sporting", começa por dizer.



O antigo presidente do Sporting ficou a conhecer esta sexta-feira a decisão do Conselho Fiscal e Disciplinar (CFD), no âmbito do processo disicplinar aberto ao antigo presidente e à sua direção, considerando que Bruno cometeu atos premeditados, "com relevantíssimos danos de imagem, moral e patrimonial, com dolo direto muito intenso, com liberdade, consciência e conhecimento da ilicitude"

"Uma ilicitude e uma censurabilidade tão grande e elevada que apenas se coadunam com a aplicação concreta da sanção mais grave prevista nos diplomas legais", acrescenta o CFD, na nota publicada no site do Sporting.

Além de Bruno de Carvalho, Alexandre Godinho, seu vice-presidente, também foi punido com a pena de expulsão de sócio. Bruno de Carvalho presidiu o Sporting entre 2013 e 2018 e foi destituído, em Assembeia Geral, no dia 23 de junho de 2018.