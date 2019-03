Lage elogia Conceição: "Ele é o campeão nacional e eu só estou a começar"

Bruno Lage, treinador do Benfica, deixou grandes elogios a Sérgio Conceição, treinador do FC Porto. Em conferência de imprensa de antevisão ao clássico, o técnico das águias não teve problemas em falar sobre o rival:

"O Sérgio é o campeão nacional, tem já uma longa carreira em Portugal e também no estrangeiro. Por si só já está apresentado, eu estou só a começar ainda".

Os dois técnicos medem forças no sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão, no clássico entre FC Porto e Benfica, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.