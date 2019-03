"Tite prefere o Militão a central? Eu prefiro o Neymar a ponta-de-lança"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, comentou as declarações de Tite, selecionador brasileiro, que diz que prefere ver Éder Militão como defesa central, e não como lateral direito. O técnico dos dragões respondeu com bom humor e explicou a adaptação do brasileiro ao lado direito a defesa:

"Ele disse isso? Eu também prefiro ver o Neymar a ponta-de-lança em vez de jogar na ala. É preciso explicar que o Militão jogou a lateral-direito no momento em que o Maxi se lesionou, e coincidiu com a vinda do Manafá e o seu período de se ambientar ao FC Porto. Teve um espírito fantástico no que foi interpretar da melhor forma uma posição onde, há algumas meses, não jogava, mas que conhece bem. Dou-lhe os parabéns pela convocatória, que é demonstrativo de todos os 'Militões' do plantel. Sacrificam-se sempre em prol do grupo e isso é fantástico."

Éder Militão chegou ao FC Porto no verão, proveniente do São Paulo a troco de 8,5 milhões de euros. O defesa internacional brasileiro leva 32 jogos com a camisola do FC Porto e tem sido associado a vários clubes europeus, como Barcelona, Real Madrid e Manchester United. A cláusula de rescisão está fixada nos 50 milhões de euros.