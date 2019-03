Lage e o FC Porto. "Jogo muito importante, mas não decisivo"

Bruno Lage, treinador do Benfica, não considera decisivo o clássico frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão. Em conferência de imprensa de antevisão, o técnico das águias recorda a partida da primeira volta e diz que quer um Benfica à imagem do que tem sido recentemente:

"É um jogo muito importante, mas não decisivo. Queremos continuar da forma que temos sido nos últimos dois meses. São sempre jogos importantes, na primeira volta vencemos em casa, ainda com o Bruno Lage, mas não conseguimos ser tão regulares e agora estamos atrás um ponto. Este é mais decisivo porque estamos em contagem decrescente para o fim do campeonato", começou por dizer.

O técnico das águias não quis tentar adivinhar o onze do FC Porto para a partida, como fez Sérgio Conceição, e preferiu deixar uma análise à equipa adversária:

"Mais do que adivinhar o onze é perceber a dinamica deles, podem jogar em 4-4-2 ou 4-3-3. Perceber as dinamicas à esquerda e direita e onde é que o Herrera poderá jogar, porque muda muito o seu comportamento. O Porto é muito forte defensivamente, ataca muito bem a profundidade, mas estamos preparados2.

Lage não faz previsões para a partida, nem para o regresso de Marega, mas tem uma certeza em relação à partida no Dragão: "As duas equipas vão jogar para ganhar, quem for melhor vai levar os três pontos. Se não jogar o Marega, que é forte no ataque à profundidade, joga o Herrera, que também ataca muito bem a profundidade, de outra posição".

Os campeões nacionais discutem com o rival a liderança do campeonato no sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão. O FC Porto-Benfica tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.