Sérgio: "Clássico é um jogo de seis pontos"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, diz estar "super motivado" para o clássico contra o Benfica, e admite a importância da partida na luta pelo título. Em conferência de imprensa, o técnico dos dragões fala num jogo de seis pontos:

"Não é um jogo decisivo, mas é muito importante, ficam ainda 30 pontos em jogo. Vai ser um jogo de seis pontos, três se ganharmos, e os três que ele não ganham. Mas também de pouco adianta ganhar ao Benfica, se depois perdermos com o Feirense, deixaria de ser uma vitória importante. O campeonato é uma prova de regularidade e em maio faremos as contas", começou por dizer.

Conceição espera um jogo entre duas equipas a lutar pelos três pontos, num jogo com o ambiente a favorecer a equipa da casa: "Pelo que vejo das duas equipas, não há calculismos, vão as duas jogar para ganhar e temos de nos concentrar na nossa tarefa para sermos fortes. Estamos muito motivados para vencer, ainda por cima a jogar em casa com uma atmosfera incrível. Espero que seja um jogo bem disputado".

O Benfica foi alvo de pouca análise do treinador do FC Porto, que "preferiu focar" na sua equipa. "Têm tido uma dinâmica interessante, o que lhes trouxe confiança", disse.

Sérgio apontou ainda para o onze inicial do Benfica, um onze que não antecipa surpresas, mas contempla o eventual regresso de Jardel: "Acho que não vai ser diferente do que tem jogador. Odysseas na baliza, o André Almeida, Rúben Dias, Ferro ou Jardel, que pode voltar, e Grimaldo. Samaris, Gabriel, Rafa, Pizzi, Félix e Seferovic".

Os campeões nacionais discutem com o rival a liderança do campeonato no sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão. O FC Porto-Benfica tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.