Adeptos do Benfica vão chegar ao Dragão de forma dispersa. PSP reconhece o "desafio"

Cardoso da Silva, subintendente da PSP, admite que a força policial destacada para o clássico entre FC Porto e Benfica terá "um novo desafio" com o facto dos adeptos do Benfica chegarem as imediações do Estádio do Dragão de forma dispersa.



Em conferência de imprensa, o porta-voz da PSP revela que os adeptos encarnados não vão chegar à Estação de Campanhã, de comboio, como é habitual em dia de clássico, mas de forma dispersa. Apesar de reconhecer que será um "desafio", Cardoso da Silva diz que não há motivo para alarme:

"Vamos fazer o acompanhamento dos adeptos, essa é uma variável que pode dificultar a nossa ação, mas vamos estar atentos e encaminhar os adeptos para o Estádio do Dragão. É uma situação diferente dos clássicos e será um desafio".

O subintendente da PSP aponta para a zona de concentação dos adeptos benfiquistas na Praça da Bonjoia, local "onde poderão concentrar-se e estacionar os autocarros".

Cardoso da Silva deixa ainda alguns conselhos aos adeptos que se vão deslocar até ao Estádio do Dragão, em resposta ao comunicado da Liga, que exigiu um tratamento adequado aos adeptos que se deslocam aos estádios, de forma a que possam assitir à totalidade da partida:

"Deixo o apelo para que as pessoas venham cedo. Haverá o habitual condicionamento do trânsito. Há um janela temporal de duas horas para se entrar no estádio. Se todo chegam a 15 minutos, é normal que haja fila, porque há procedimentos a respeitar".

O FC Porto-Benfica está marcado para este sábado, às 20h30, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.