Madeira Rodrigues: "Expulsão de Bruno de Carvalho era inevitável"

Pedro Madeira Rodrigues foi o adversário que Bruno de Carvalho teve que ultrapassar para chegar à presidência do Sporting Clube de Portugal, em Março de 2017 e é com normalidade que comenta a expulsão do ex-líder dos leões de sócio. A Bola Branca, o candidato derrotado afirma ser "uma inevitabilidade" de quem "fez trinta por uma linha" ao emblema de Alvalade.

"Era uma inevitabilidade. O Bruno fez trinta por uma linha e acho que o Conselho Disciplinar tomou a sanção minima obrigatória e tenho preocupação que apareça um novo Bruno de Carvalho", começou por dizer.



O gestor avança para a atualidade sportinguista para apontar o dedo à gestão dos atuais orgãos sociais, com Frederico Varandas à cabeça. Da defesa pela continuidade de José Peseiro, passando pela garantia de que teria solução para resolver eventuais problemas financeiros:

"Varandas foi eleito com base em mentiras. Disseram que Peseiro era o seu treinador, porque caía bem na altura, que não havia problemas financeiros porque tinham soluções, que iam unir o clube. Tudo mentiras", dispara.

A tudo isto, o ex-candidato junta ainda o erro na aposta em Marcel Keizer, assegurando que este foi "uma aposta errada" e que no futuro a SAD será obrigada a vender jogadores:



"O Sporting vai ter ainda mais dificuldades para ser competitivo na próxima época. Ainda há o Acuña e Bruno Fernandes para vender, talvez também o Bas Dost, que já se desvalorizou. Mas o Sporting vai ter ainda maior dificuldade em manter-se competitivo na próxima época e caminha para ficar a léguas dos rivais".

Pedro Madeira Rodrigues, perante este cenário, antecipa que o futuro será entregar a SAD a um investidor estrangeiro, embora reconheça que essa será solução terá forte oposição dos sócios em Assembleia Geral. Contudo, alerta que só deste forma o Sporting terá capacidade para voltar a ter "equipas competitivas".