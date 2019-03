Bruno de Carvalho expulso de sócio do Sporting

Bruno de Carvalho foi expulso de sócio do Sporting. O Conselho Fiscal e Disciplinar (CFD) do clube comunicou, esta sexta-feira, as deliberações, no âmbito do processo disicplinar aberto ao antigo presidente e à sua direção, considerando que Bruno cometeu atos premeditados, "com relevantíssimos danos de imagem, moral e patrimonial, com dolo direto muito intenso, com liberdade, consciência e conhecimento da ilicitude"

"Uma ilicitude e uma censurabilidade tão grande e elevada que apenas se coadunam com a aplicação concreta da sanção mais grave prevista nos diplomas legais", acrescenta o CFD, na nota publicada no site do Sporting.

Além de Bruno de Carvalho, Alexandre Godinho, seu vice-presidente, também foi punido com a pena de expulsão de sócio.

As infrações de Bruno de Carvalho e Alexandre Godinho

A tentativa de bloqueio de contas e de usurpação de funções, a tentativa de obstaculizar a assembleia geral de 23 de junho, a violação da suspensão preventiva, a perturbação desse assembleia, a ofensa a outros sócios - falta apontada, em exlusivo, a Bruno de Carvalho - e a utilização do clube como domicílio profissionais - falta apontada, em exclusivo, a Alexandre Godinho - são as infrações que o CFD considerou "consubstanciar uma quebra da reação de confiança irremediável, absoluta e inultrapassável".

Bruno de Carvalho, de acordo com as conclusões do processo, praticou 12 infrações disciplinares, e Alexandre Godinho dez infrações.

Penas mais leves para os outros visados

O CFD entendeu que os restantres membros da direção de Bruno de Carvalho não cometeram infrações graves ao ponto de lhes ser aplicada a sanção de expulsão do Sporting. Carlos Vieira foi punido do nove meses de suspensão, Luís Giestas fica suspenso, por seis meses, e Rui Caeiro foi punido com a sanção de repreensão registada.

Luís Roque e José Quintela viram os seus autos arquivados.

Pode consultar aqui o comunicado do Conselho Fiscal e Disciplinar do Sporting.