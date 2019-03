Miguel Oliveira troca moto por camelo num sonho que se torna realidade

Miguel Oliveira está ansioso pela estreia no Mundial de MotoGP, com a KTM. O piloto português recorreu às redes sociais para assinalar que o seu "sonho se tornou realidade".

Foi com humor que Oliveira "pintou" o momento e no vídeo publicado, com o deserto como pano de fundo, sublinha que teve de percorrer "um longo e árduo caminho para chegar aqui".

A primeira prova de Miguel, em MotoGP, será no Qatar, a 10 de março e, aparentemente, o piloto português vai de camelo até ao circuito de Losail.