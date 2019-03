Sem Durant, Warriors perdem com os Magic

Os Golden State Warriors perderam com os Orlando Magic, por 103-96. Foi a segunda derrota consecutiva dos campeões, que não contam com Kevin Durant, devido a lesão. Curry, Thompson, Green e Cousins não foram suficientes para bater os Magic.

Isto apesar do melhor marcador do encontro ter sido Steph Curry, com 33 pontos, e de DeMarcus Cousins ter registado um duplo-duplo, com 21 pontos e 11 ressaltos. Aaron Gordon foi o melhor dos Magic, com 22 pontos e 15 ressaltos. Vucevic também fez duplo-duplo, com 12 pontos e 13 ressaltos. O montenegrino fez, ainda, seis assistências.

A vitórias, a 29ª da temproada, coloca a equipa de Orlando em posição de "play-off". Estão em oitavo lugar, com 29 vitórias e 34 derrotas. A primeira equipa fora da zona , a Este, são os Hornets, com 28 vitórias e 33 derrotas.

Os Warriors continuam na frente da Conferência Oeste, com 43 vitórias e 19 derrotas.

NBA

Resultados

Indiana Pacers-Minnesota Timberwolves, 122-115

Orlando Magic-Golden State Warriors, 103-96

New York Knicks-Cleveland Cavaliers, 118-125

Houston Rockets-Miami Heat, 121-118

Oklahoma City Thunder-Philadelphia 76ers, 104-108

Denver Nuggets-Utah Jazz, 104-111