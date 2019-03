Sismo de 7.1 faz tremer o Peru

Para já, segundo o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico, está a afastada a possibilidade de tsunami, mas os alertas soaram em algumas povoações.





O sismo foi o mais forte dos 46 que, esta manhã, atingiram a zona conhecida como Anel de Fogo do Pacífico e abalaram vários países – entre os quais, Brasil, Bolívia e Chile.

O Anel de Fogo do Pacífico é a maior e mais ativa falha tectónica do mundo, arrastando-se da Nova Zelândia à América Latina, passando por toda a costa Leste a Ásia, o Canadá e os EUA. Esta na origem de mais de 90% dos sismos em todo o mundo e tem potencial para provocar terramotos catastróficos.

A magnitude do sismo foi entretanto ajustada, passando de 7,3 na escala de Richter para 7.0 – ainda assim, um sismo com a capacidade de destruir edifícios e possível de ser sentido até 750 quilómetros do seu epicentro, segundo o Michigan Tech.

O abalo desta sexta-feira traz à memória dos peruanos o terramoto de magnitude 8.0, em 2007, em que morreram quase 600 pessoas.